義大利雪崩 罹難者上升至24人

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義大利當局今天表示，救援人員在1週前遭雪崩夷平的義大部中部飯店殘骸中，再尋獲5具罹難者遺體。這場災難死亡總數目前上升至24人。

其中3具遺體昨天晚上在雪崩現場尋獲，今天上午發現另2具。目前為止仍有6人失蹤。

里格皮亞諾飯店（Hotel Rigopiano）11名客人和工作人員在這場災難中倖免於難。最後一名生還者是在21日上午從埋於雪下的飯店豪華三溫暖廢墟中被發現，再找到其他生還者的希望正逐漸消失。

針對1月18日在格蘭沙索（Gran Sasso）國家公園發生的雪崩，檢方已在災難現場附近的貝斯加拉省（Pescara）展開調查。這次雪崩之前曾出現暴風雪及強烈地震。

許多投宿飯店的客人想要回家，卻因為聯外道路遭雪封鎖而無法離去。（譯者：中央社周慧盈）1060125

(中央社)