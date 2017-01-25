救救敘利亞兒童 阿勒坡女童寫信籲川普

敘利亞7歲女童阿拉貝藉推特告訴世人阿勒坡日常生活，吸引全球關注。她近日寫了1封公開信給新任美國總統川普，請他拯救敘利亞兒童，讓他們也能有安穩的生活。

英國廣播公司（BBC）報導，阿拉貝（Bana Alabed）寫道：「你應該為敘利亞的孩童做些事，因為他們就像你的孩子，也應該要能像你一樣過上安穩的生活。」

阿拉貝12月在大型撤離行動中，與家人一同逃離阿勒坡（Aleppo），現住在土耳其。

東阿勒坡先前遭圍困時，她透過推特分享當地狀況，吸引外界關注。

阿拉貝的母親費瑪（Fatemah）協助她更新推特訊息，也替她將這封寫給川普的信寄給英國廣播公司。

費瑪說，阿拉貝在川普（Donald Trump）就職典禮的數天前寫下這封信，因為「她曾在電視上看到川普許多次」。

阿拉貝寫給川普的信件內容如下：

親愛的唐諾‧川普，我的名字叫做巴納‧阿拉貝，我是來自阿勒坡的7歲敘利亞女孩。

去年12月逃離受圍困的東阿勒坡前，我一直都住在敘利亞，我是受敘利亞內戰所苦的敘利亞孩童之一。

但現在，我在土耳其的新家過著安穩的生活。我在阿勒坡時已經開始在學校上課，但不久後學校就因轟炸遭摧毀。

我的一些朋友死了。

我為他們感到非常難過，希望他們能跟我在一起，因為我們現在應該可以在一起玩了。我在阿勒坡不能玩遊戲，那是個死亡的城市。

現在在土耳其，我可以出門盡情玩耍，我可以去上學，雖然我還沒去。這就是為何和平對所有人來說如此重要，包括你。

然而，數百萬敘利亞兒童無法像現在的我一樣，他們仍在敘利亞各地受苦。他們因為大人而受苦。

我知道你將成為美國總統，所以，可以請你拯救這些兒童，以及敘利亞的人民嗎？你應該為敘利亞的孩童做些事，因為他們就像你的孩子，也應該要能像你一樣過上安穩的生活。

如果你答應我，會為這些敘利亞孩童做些事，我就是你的新朋友。

我很期待你會為敘利亞孩童做些什麼。（譯者：中央社廖禹揚）1060125

(中央社)