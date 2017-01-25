美裁定陸輪胎傾銷 陸嗆將採必要行動
大陸央廣網今天報導，美國商務部23日宣布終裁認定中國出口的卡車和公共汽車輪胎存在傾銷和補貼行為。對此，大陸商務部貿易救濟局局長王賀軍認為，裁決極其不公平，嚴重損害中國的利益。
他並表示，中國不願意看到雙方打貿易戰，「但如果權利受到侵犯，中國也將採取必要行動。」
報導引述美國商務部聲明指出，中國相關廠商的傾銷幅度為9%和22.57%，補貼幅度為38.61%、52.04%和65.46%。基於傾銷幅度和補貼幅度的終裁結果，美國商務部將通知美國海關對中國出口的上述產品徵收相應的保證金。
王賀軍宣稱，在反傾銷裁決上，根據中國加入世界貿易組織（WTO）議定書第15條，WTO成員應於2015年12月11日終止「替代國」算法。美國堅持錯誤做法，不履行世貿承諾，採用泰國作為「替代國」，裁出較高的反傾銷稅率。
王賀軍說，輪胎是勞動密集型產品，此案涉及中方出口企業上百家，將嚴重影響企業經營和工人就業。正常的貿易秩序符合雙方利益，中國強烈質疑美方做法，會採取必要措施維護企業合法權利。
報導指出，美國商務部於去年2月對從中國進口的上述產品發起反傾銷和反補貼調查。根據美國貿易救濟政策程序，最終是否徵收反傾銷稅還需另一家聯邦機構美國國際貿易委員會作出裁決。按照最新日程，國際貿易委員會將於2017年3月初作出終裁。
替代國制度是指針對來自於非市場經濟體的商品，在確定其正常價值時，不使用出口國商品的實際成本，而選擇一個市場經濟第三國或進口國的同類相似商品價格，作為計算正常價值的方法，所被採用的市場經濟國家通常稱為「替代國」。1060125
(中央社)
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