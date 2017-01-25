江西化工廠發煙硫酸外洩 40人住院

我要評比

中國大陸江西省興國縣今天公布，當地一家化工廠24日深夜發生發煙硫酸外洩事故。事故導致51人不適，40人住院，其中重症病人8人，暫無死亡病例。

中新社報導，江西三美化工有限公司24日深夜10時左右新進原材料發煙硫酸3槽車（約80噸），在原料卸入儲罐過程中發生放熱反應，造成部分水蒸氣和煙氣外洩。

事故發生後，涉事公司立即啟動應急響應，經過1小時緊急處理後控制反應過程，儲罐處於安全狀態。

截至25日中午12時，事故已導致51人不適，共40人住院，其中有8人為重症病人，暫無死亡病例。

目前，官方已對事故原因開展調查，並對廠區和周邊環境進行監測，有關善後工作正在進行中。1060125

(中央社)