川普和北京的首次交鋒在南海

美軍自由級瀕海戰鬥艦「沃斯堡」號進入南海，後方共軍護衛艦在後方緊追，一旦驅離不成，中國戰艦將採直線衝擊，撞向美艦。（圖取自大陸軍網）

遼寧艦航母編隊今年一月間特意到南海演訓，其後經台灣海峽北返青島母港。（圖取自大陸網站）

中國外交部新聞司長陸慷24日接受美國國家廣播電視台（NBC）獨家專訪，反駁美國對南海主張。（圖截自NBC）

在川普就職的第一天，迅速成為雙方關係摩擦點的是北京對南海的主權聲索及其在人工島上的軍事化活動。美國之音稱，川普和北京的第一次交鋒將是南海。

白宮發言人斯派塞在星期一的新聞發佈上說，華盛頓將在這片具有戰略意義的航道上「捍衛國際領海」，防止其被一個國家佔領。

24日，中國外交部新聞司長陸慷接受美國國家廣播電視台（NBC）獨家專訪表示，中國不認為美方有立場說南海是國際水域，可能有一些該地區的當事國家意見不同，但這是中國與該地區國家之間的事情。

斯派塞沒有說明美國可能會怎樣做，在什麼情況下可能觸發這種行動，也沒有說明他具體指的是那些島，但是他說，這些島嶼「事實上位於國際海域，不是中國本土的一部分。」

不過，目前還不清楚川普準備讓這種對抗上升到什麼樣的程度。

這個月早些時候，國務卿提名人美國國務卿提勒森在國會的提名確認聽證會上說，美國應向中國發出清晰的信號：第一，要求停止島礁建設；第二，禁止中國接觸這些島礁。中國官方媒體和學界警告說，此舉等同於宣戰。

星期二（1月24日），中國外交部發言人華春瑩對斯派塞的言論做出強硬回應，稱北京對有爭議的「斯普拉特利群島」（中國稱南沙群島）及其周邊海域有無可爭辯的主權。

中國已經在南中國海有爭議海域建設了七處人工島。這些地方目前防衛森嚴。

美國之音說，中國國際問題研究院美國問題研究所所長滕建群星期二在一次記者會上就美國新政府的立場對外國記者說，有關封鎖的說法是荒唐的。因為「美國不可能派遣軍艦封鎖這些駐軍把守的島嶼」，他說，這等同於宣戰。

滕建群說，儘管沒有理由相信美國和中國間的經濟和軍事摩擦可能減輕，他有信心兩國有能力處理分歧，找到妥協方式或達成協議。

但是川普將如何實現其南海政策，這個問題中國很不清楚。

由於北京和菲律賓、越南這兩個南海主權聲索國的關係已經緩和。設在華盛頓的研究機構史汀生中心東亞項目高級研究員孫韻說，正因為如此，北京似乎認為美國沒有參與南中國海爭端的切入點。

孫韻說：如果他們真的讓太平洋司令部試圖封鎖中國，或攔截軍艦、戰機靠近該區域，或登上中國佔領並提出聲索的島嶼，這將會是非常具有對抗性的。但是他們願意做這麼多嗎？ 她說，中國人和分析人士還在試圖弄清這一點。

報導說，目前清楚的一點是，川普政府的言論看來不是憑空而來。南中國海專家比爾•海頓在最新一期的《外交政策》雜誌中指出，去年9月，美國海軍戰爭學院國際法教授詹姆斯•克拉斯卡說，華盛頓採取這樣的行動是合法的。

克拉斯卡在一次聽證會上說：作為對國際法的合法應對措施，美國能夠也應該向中國靠近其人工島的權利發起挑戰，促使中國遵守其海洋法公約的義務以及國際法慣例。

克拉斯卡在最近的一篇文章中指出，在提勒森的提名聽證會上，他呼應了前總統雷根1983年的海洋政策聲明。中國是聯合國海洋公約法的簽署國，美國不是。

雷根發表了海洋政策聲明作為對這一決定的回應。雷根在聲明中強調：美國政府不會默許其他國家單方面地限制國際社會在公海航海和飛越方面的權利和自由的行動，也包括有關公海的其他使用權。

(中時電子報)