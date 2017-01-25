世大運男足友誼賽 2比2逼和日J1勁旅新潟天鵝

我要評比

中華隊前鋒李祥偉（左）嘗試突破新潟天鵝巴西外援Roni。（高雄市體育會提供）

日本J1聯盟職足勁旅新潟天鵝25日在高雄國家體育場與中華世大運男足代表隊進行友誼賽，中華隊賴志瑄、李茂上半場先後破門，一度以2比1領先。不過下半場客隊的酒井宜福進球建功，兩隊最終以2比2握手言和。

新潟天鵝是第一支到高雄進行移地訓練的日本J1球隊，這次訪台11天，也踢了兩場友誼賽，22日先以2比1擊敗高市台電，25日則和世大運代表隊踢平。

中華隊總教練黑田和生表示，台甲聯賽剛結束近期賽事，世大運代表隊的成員上周四才開始集訓，練習不多，但友誼賽的整體表現和結果都優於預期。

至於參加世大運的球員名單，黑田表示尚未定案，有4至5名來自台電、大同與旅外好手不在陣中，他也希望盡量給年輕球員機會。

(中時電子報)