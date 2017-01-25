穿上塑身衣　肥肉變沒有？

(達志)

人人都想瘦，很多人都不想運動。甚至有些人，想靠塑身衣來減肥，那是真的有用嗎？養身專家白雁表示，塑身衣從外面壓縮身體，擠壓到臟腑，腸胃蠕動空間小，吃不多自然容易瘦，要小心的是塑身衣長期壓迫臟腑、經絡，間接造成氣血瘀堵。

許多人為求快速修飾身材，整天穿著把身體裹緊緊的塑身衣，白雁指出，穿上塑身衣會把臟腑原有的空間擠壓，使周圍氣血毫無運行的空間，不但身體被束緊，連呼吸都不順暢，人也整天緊繃著神經。除了血液循環不良，更阻礙經絡暢通，嚴重的是，日積月累禁錮住氣血，氣不通暢，氣血無法正常運行、代謝，容易造成氣滯血瘀，身體各種瘀堵和毒素無法代謝，久了難免容易集結成腫塊。

身材並不是穿了塑身衣就不長肥肉，長不長肉跟內分泌系統有密切關係，有些人即使不吃不喝也瘦不下來，也有很多人並不是因為脂肪而肥胖的，而是因為內臟的下垂，讓肚子變大、腰圍變粗，看起來就成了微胖界一員。

白雁建議，自然的塑身方式，還是強化氣血運行，透過練習氣功，舒展肢體進入全身放鬆、柔弱無骨的境界，目的就是幫助身體氣的升發，帶領血液運行，進而活化臟腑功能，使內分泌系統維持穩定。這樣一來，鬆垮的內臟也會逐漸歸位，練習的學員往往發現，身形變得緊實，穿著輕鬆的T-shirt也一樣凹凸有致。

最好雕塑曲線的方法還是少吃加運動，穿塑身衣是一時美觀，規律且適當的運動，才是長久的保健養生之道。

(中時電子報)