童仲彥爆不倫戀 陳菊尷尬回：不知道
民進黨籍台北市議員童仲彥爆出不倫戀，身兼黨內中常委的高雄市長陳菊今晚被問及對此事看法時直說「不知道」，避談敏感話題，一旁高雄市觀光局長曾姿雯忙著解圍說：「今晚只談燈會，希望大家聚焦高雄燈會就好。」
陳菊今晚出席2017高雄燈會藝術節點燈儀式，跟著大跳「雞舞」，心情顯得一派輕鬆，不過會後接受媒體訪問時，被問到童仲彥一事，面露尷尬推說「不清楚」，不願多做意見，旋即快閃離去。
陳菊表示，大年初一會在各地發放紅包，總統蔡英文除了回屏東家鄉外，屆時也會抽空到高雄與鄉親拜年，歡迎大家一同前來。
(中時)
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