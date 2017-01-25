全國第一艘使用電力推進系統綠色渡輪 今啟用
全國第一艘使用電力推進系統的綠色渡輪「快樂號」，25日在高雄市啟用，將肩負起旗鼓航線運輸重任。
市長陳菊親自主持啟用儀式，她讚許輪船公司，配合市府綠能環保政策，將行駛於旗鼓航線的快樂輪柴油引擎，改造為電力推進系統，成為全台首艘電力推進的綠色渡輪，可達到安靜、效率、節能及環保的目標。
陳菊說，旗鼓航線一年輸運人數逾700百萬人，以往渡輪使用的柴油引擎除耗能外，運轉後所產生的噪音及廢氣亦不環保，快樂輪引擎改造後，此項綠色綠將具有帶頭示範作用。
此外，為加快旗津渡輪站旅客輸運效率，使人流、車流出入更安全，輪船公司於春節旅運尖峰前夕，完成第三躉船新建工程，擴大停靠腹地，將可減少遊客等待時間，提高春節期間的遊客服務品質。
陳菊還參拜旗津天聖宮並發送小紅包予現場等候民眾。陳菊說，市府近年來致力於提升旗津海岸安全、提高觀光旅遊品質。她祈求媽祖保佑台灣平安、高雄風調雨順，並祝福市民新年快樂、雞年行大運。
(中時)
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