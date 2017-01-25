美媒：台F-16戰機升級新電戰系統
美國「防務新聞」（Defense News）網站24日報導，美國洛克希德‧馬丁公司已經開始為台灣的F-16戰鬥機進行升級，將裝新式雷達及電子戰系統。
美媒稱，台灣升級版的F-16V戰鬥機將裝備諾斯洛普‧格魯曼公司（Northrop Grumman）研製的AN/APG-83有源相控陣雷達、新型任務電腦、嵌入式慣性導航/GPS導航系統，以及ALQ-213(V)電子戰系統。
台灣還試圖升級其現有的AN/ALQ-184電子對抗吊艙，包括使用數位射頻記憶體技術，或者購買新型的電子戰吊艙，台軍還希望購買新型瞄準吊艙、GPS/鐳射制導炸彈和AIM-9X空對空導彈。
日前，台灣發佈消息稱，F-16V戰機性能提升案，首架已準備動工。台灣軍方消息來源說，這是全球F-16戰機的第一次升級，空軍嘉義與花蓮聯隊各有2架，已進入台中漢翔公司廠棚進行改裝升級。國防部長馮世寬曾說，對F-16戰機升級後的性能非常有信心，可與中共下一代主力戰機殲20匹敵。
據瞭解，F-16V戰機性能提升案今年本來應該編139億元，第一批改裝數十架飛機，但因升級計畫進度落後，今年先編69億元，先改4架。
整個升級專案耗資53億美元，主承包商為美國洛克希德‧馬丁公司，台軍雖然裝備的是F-16A/B戰鬥機，但是生產批次較新，從上世紀90年代中期開始交付，到2001年全部完成，除了台灣，亞洲的韓國和新加坡也由洛馬公司升級F-16戰機。
(中時電子報)
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