高雄燈會藝術節點燈 愛河璀璨煙火目不暇給

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2017高雄燈會藝術節今晚點燈，水上劇場燈光煙火秀令人目不暇給。（柯宗緯攝）

2017高雄燈會藝術節今晚點燈，水上劇場燈光煙火秀令人目不暇給。（柯宗緯攝）

2017高雄燈會藝術節今晚點燈，水上劇場燈光煙火秀令人目不暇給。（柯宗緯攝）

2017高雄燈會藝術節今晚點燈，民眾湧上五福路橋捕捉火樹銀花。（柯宗緯攝）

2017高雄燈會藝術節今晚點燈，民眾湧上五福路橋捕捉火樹銀花。（柯宗緯攝）

2017高雄燈會藝術節今晚點燈，民眾湧上五福路橋捕捉火樹銀花。（柯宗緯攝）

2017高雄燈會藝術節今晚點燈，民眾湧上五福路橋捕捉火樹銀花。（柯宗緯攝）

2017高雄燈會藝術節今晚7點在愛河畔點燈，水上劇場燈光煙火秀以愛河為畫布，利用科技燈光、雷射效果，結合中低空煙火，同時宣告初三正式揭幕，並將有全國首創「大港花火秀」，沿著西子灣、旗津施放20分17秒，今年燈會可望突破500萬人次。

今年是金雞年，高雄燈會藝術節主題為「幸福雞立」，昨晚7點在高雄市長陳菊率領局處首長，於電影圖書館前璀璨點燈，愛河兩岸燈飾瞬間發亮，美不勝收，10分鐘煙火秀，火樹銀花令現場民眾高舉手機、相機捕捉美景，提早感受農曆新年氣氛。

陳菊表示，高雄歡迎全球遊子返鄉過元宵，貼心提早於初三舉辦燈會，愛河邊有超過100座大小的傳統及創意燈飾，並首次推出學生創意彩繪燈籠隧道及宗教燈區，歡迎全國民眾造訪細細欣賞每個燈飾巧思。

陳菊指出，今年高雄燈會突破以往格局，除每晚2場煙火，更規劃3場「大港花火秀」，沿著西子灣、旗津千米防坡堤，於1月30日、2月4日晚間10點施放10分6秒，2月11日萬人提燈大遊行後、晚間12點施放20分17秒，屆時將有千朵紅蓮、水母造型等煙火在空中綻放。

觀光局長曾姿雯也公布大港花火秀14個最佳觀賞景點，其中以星光親水公園視野最佳，可容納2萬人次，或西子灣觀景平台、中山大學操場、香蕉碼頭等地。若不想人擠人可到85大樓觀景台、或搭雙層巴士、愛之船等方式浪漫賞花火。

(中時)