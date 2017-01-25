高雄燈會藝術節點燈 愛河璀璨煙火目不暇給
2017高雄燈會藝術節今晚7點在愛河畔點燈，水上劇場燈光煙火秀以愛河為畫布，利用科技燈光、雷射效果，結合中低空煙火，同時宣告初三正式揭幕，並將有全國首創「大港花火秀」，沿著西子灣、旗津施放20分17秒，今年燈會可望突破500萬人次。
今年是金雞年，高雄燈會藝術節主題為「幸福雞立」，昨晚7點在高雄市長陳菊率領局處首長，於電影圖書館前璀璨點燈，愛河兩岸燈飾瞬間發亮，美不勝收，10分鐘煙火秀，火樹銀花令現場民眾高舉手機、相機捕捉美景，提早感受農曆新年氣氛。
陳菊表示，高雄歡迎全球遊子返鄉過元宵，貼心提早於初三舉辦燈會，愛河邊有超過100座大小的傳統及創意燈飾，並首次推出學生創意彩繪燈籠隧道及宗教燈區，歡迎全國民眾造訪細細欣賞每個燈飾巧思。
陳菊指出，今年高雄燈會突破以往格局，除每晚2場煙火，更規劃3場「大港花火秀」，沿著西子灣、旗津千米防坡堤，於1月30日、2月4日晚間10點施放10分6秒，2月11日萬人提燈大遊行後、晚間12點施放20分17秒，屆時將有千朵紅蓮、水母造型等煙火在空中綻放。
觀光局長曾姿雯也公布大港花火秀14個最佳觀賞景點，其中以星光親水公園視野最佳，可容納2萬人次，或西子灣觀景平台、中山大學操場、香蕉碼頭等地。若不想人擠人可到85大樓觀景台、或搭雙層巴士、愛之船等方式浪漫賞花火。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。