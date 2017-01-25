暌違16年 貨櫃聚落重返亞洲新灣區

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「集盒．KUBIC」座落亞洲新灣區，最快3月底與大家見面。（高市都發局提供）

「集盒．KUBIC」座落亞洲新灣區，最快3月底與大家見面。（高市都發局提供）

「集盒．KUBIC」座落亞洲新灣區，最快3月底與大家見面。（高市都發局提供）

高市府都發局位於中華五路及復興三路口旁的亞洲新灣區貨櫃聚落正加緊趕工，不少路過民眾發現，聚落入口處已經掛上彩色燈箱並漆上聚落的名字—「集盒．KUBIC」，待三月底全區裝修完成即可亮麗登場！

都發局李怡德局長指出，早在2001年高雄就是以亞洲新灣區第17-21號碼頭為展演舞台，透過藝術形式玩轉貨櫃，率全國貨櫃改裝風氣之先舉辦「高雄國際貨櫃藝術節」。當年的會場如今已是海洋流行音樂中心及國際郵輪旅運中心的所在地，時隔16年，市府讓貨櫃聚落以嶄新面貌重返新灣區，別具時代意義。

李怡德表示，為了籌辦「集盒．KUBIC」，特別派員至韓國首爾「COMMON CROUND」商場，以及泰國曼谷「ART BOX」市集等地，汲取國際都會運用貨櫃的創意與經驗，期能在亞洲新灣區打造具備展覽、論壇、共同創作與青年創業的複合性場域，向世人展示高雄港灣轉變的歷程與願景。

貨櫃聚落命名為「集盒．KUBIC」，象徵新創事業與熱血青年，猶如在灣區集合聚集；「KUBIC」則是立方體（cubic）之義，將高雄（Kaohsiung）、城市（Urban）、盒箱（Boxes）、創新（Innovation）、創意（Creative）等理念融合；logo中的藍綠色象徵海洋、橘紅色代表高雄人的熱情、黃色是陽光、紫色則是源源不絕的創新創意。

暌違16年，貨櫃聚落即將重返亞洲新灣區，請大家拭目以待，也歡迎持續在「集盒．KUBIC」臉書粉絲頁關注最新動態。

(中時)