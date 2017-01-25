氣喘病號放大假免心驚，醫7招秘笈破解發作。（柯宗緯翻攝）

新年即將到來，預估將寒冷過年，有氣喘病史者尤應特別注意。高雄市「活力得中山脊椎外科醫院」內科醫師巫慶仁指出，歷年農曆春節，若遇上寒流時，氣喘發作就診病人約會增加一到兩成左右，氣喘發作與天氣型態有絕對關係。加上放大假時醫療院所的門診會減少，因此特提供七招秘笈以破解氣喘發作，讓病號安心迎新年。

內科醫師巫慶仁指出，年節期間造成氣喘惡化的原因主要是，天氣變冷，如果保暖做不好，冷空氣會刺激支氣管，造成氣管痙攣。此外，拜拜燒香、燃放鞭炮，或大掃除，會造成空氣品質的惡化，及塵螨過敏。而過年期間吃太多、吃太飽，引起胃食道逆流，逆流的胃酸刺激到咽喉部位，也會讓氣喘發病。

臨床上，巫慶仁醫師過去即曾收治過一名23歲女性氣喘重症患者，在過年前夕她因低血氧，嘴唇發紺被送到急診，在插了氣管內管，並使用藥物跟呼吸器後才驚險撿回一命。原來她雖有氣喘，卻沒控制治療，加上家裡開藥局，每天只要有點喘，就吸短效支氣管擴張劑。正常的劑量一天吸4-8次就很多了，可是她一天最多竟使用到30-40次，造成支氣管內可吸收藥物的接受體用光了，再加上過年很冷，忽然氣喘惡化發作時，吸藥物已無效，因而造成急性呼吸衰竭被送到醫院，並被迫在醫院裡過年。

為讓氣喘病號在放大假時也能免心驚，巫慶仁醫師特別提供七招安心秘笈，包括，

1.注意氣象預報適當著衣，及PM2.5空氣汙染的狀況。

2.備妥短效救急的吸入氣管擴張藥物，若每週都有一次以上發作者，須依醫囑使用吸入性類固醇來治療。

3.須備妥足夠的固定口服藥物用藥。

4.避開燒香，拜拜的煙霧；而大掃除一到兩小時內，氣喘病號也最好避開。

5.避免暴飲暴食，造成胃酸逆流惡化氣喘。

6.注意出遊點及住家附近的開診醫療院所，必要時盡速就醫。

7.氣喘治療目前已有制式化建議的準則，最重要的是做好平常的保養控制。

(中時)