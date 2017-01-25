全台最大乞龜 君鴻酒店亮相

全台最大乞龜在君鴻酒店亮相。（柯宗緯攝）

全台最大乞龜亮相！君鴻酒店攜手意誠堂，打造逾15噸、2米高、6米長乞龜，光是圓周就得30個人環繞，財龜內有白米、米粉、咖啡等物質，即日起在君鴻39樓展至2月20日，之後物資將捐贈孤兒院及弱勢團體。另外，初一至初三入住客房，可獲限量財龜錢母卡。

高雄古諺：「龜蛇把水口，人丁千萬口(台語)」。形容形如龜的壽山和形如蛇的旗津共同把守高雄港口，象徵高雄是個人丁興旺的宜居城市，尤以港邊最是寶地，亦是福地並聳立港邊的高雄地標85大樓「君鴻國際酒店」，自1/24起至2/20(一)在39樓對外展示全國最大的發財龜「君鴻財龜」，歡迎海內外客人前來祈福納財保平安。

君鴻財龜是一隻長逾六米30人環繞的大龜王，背呈八掛圖騰，栩栩如生，依古代聖龜樣式打造，是由君鴻國際酒店與意誠堂合作，結合乞龜藝術，創造獨一無二的藝術品，大龜王兩旁另有八隻手工小祈福龜一同展示，計有九隻吉祥物，公開提供參觀的旅客與民眾祈求今年財運亨通及平安健康。

財龜內含上噸的米、礦泉水、米粉、冬粉、咖啡等物資。除了讓大家祈福吃平安之外，農曆春節過後，物資也將捐贈給孤兒院、弱勢團體，讓大家來年都能平安順利。為了讓民眾一起感受台灣春節的風土民情與祭典文化魅力。

下午2點吉時，在君鴻國際酒店39F祈福龜展示區特別舉辦君鴻財龜開光祈福儀式，由執行董事邱莫力、意誠堂主委洪榮豊共同主持。君鴻國際酒店首度結合乞龜藝術，與意誠堂合作推廣地方民俗文化。在農曆春節展示祈福龜，象徵為地方保平安。酒店也希望未來致力於發展在地觀光特色，讓觀光客到高雄旅遊時，能夠欣賞在地祈福龜，來一趟民俗藝文之旅。

新春希望博得好采頭，來年財源滾滾的民眾，歡迎入住君鴻國際酒店！酒店除了有君鴻財龜加持之外，君鴻酒店於農曆春節特別舉辦『新春住房財運發』活動，初一至初三入住房客退房時，即有機會獲贈發財龜錢母卡，每間房最多索取壹份，每日限量200份，數量有限，送完為止。也歡迎各廳用餐的顧客於初一至初三參加『新春美饌賜鴻運』活動，用餐即可索取意誠堂祈福或祈願卡一張祈福，增添鴻運。數量有限，送完為止。

『龜』代表長壽，每年農曆春節民間祈福，台灣民間最為普遍的風俗即是舉辦『乞龜』春祭活動，搶著把龜帶回家。有鑑於此，君鴻酒店1F朱力安烘焙坊與君鴻財龜民俗節同步，2017年1月24日(二)~2月20日(一)財龜展示期間，特別推出Q版的君鴻財龜麵包限量供應，財龜麵包造型獨特可愛，象徵感念天地育萬物，祈福添壽的意涵。把財龜造型麵包帶回家即祈求平安、健康和利財。成為觀光客春遊高雄時，購買伴手禮之首選。

(中時)