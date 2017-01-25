台灣唯一 水豚君雞年花燈世界 呆萌登場

圖為公益花燈。（柯宗緯翻攝）

過年的重頭戲「新春開運」骰福袋活動初一登場。（柯宗緯翻攝）

Global Mall春節檔期-新春樂購將於1月12日開跑，本次與風靡日本的呆萌教主「水豚君」聯手合作，打造台灣唯一授權的水豚君雞年造型公益花燈，於2F車站大廳，即日起展至2月12日，眾多可愛的水豚君家族角色也會一同展出，將以炫目熱鬧的風格，萌翻大家，此外，本次也搭配悠遊卡與聯合勸募公益活動，只要於將悠遊卡靠在花燈旁的捐款機台，嗶一聲將捐出50元，幫助弱勢長者，讓他們溫暖過新年!

為了歡慶新年，Global Mall 新左營車站推出多場春節系列親子活動， 1月21日、22日，於下午4點，在3F室內沙灘場舉辦沙灘收納賽，收納數量前三強者能獲得高額獎金與精美獎品，1月22日，於下午3點舉辦水豚君玩偶見面會，只要在2F Sanmin快閃櫃當日單筆消費滿800元，即可與水豚君合照，並參加抽獎，有機會獲得水豚君限定贈品，2月4日、5日，於下午4點，在3F室內沙灘場舉辦沙灘甩油操活動，活動報名熱烈，已額滿。

農曆春節最期待的就是福袋與抽獎活動，即日起至1月31日止，只要持Global Mall聯名卡或iMall卡，當日單筆消費滿1,000元，即可至3F服務台，兌換「Panasonic家電大抽獎」摸彩券乙張，有機會抽中GF8數位單眼相機等多項大獎！

另外，過年的重頭戲「新春開運」骰福袋活動，將於1月28日(初一)至1月30日(初三)舉辦，每日下午3點30分至4點，工作人員將變裝於2F車站大廳與大家見面，現場只要與工作人員擲骰子，即可獲得對應點數福袋，每日限量100份，贈完為止，初一更加碼「財神送發財金」活動，當日上午11點起，財神將在館內巡迴發送開運發財金，歡迎大家一同來沾沾喜氣。

(中時)