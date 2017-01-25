弔唁辜成允 政界人士難過不捨

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台泥前董事長辜成允意外辭世，前副總統連戰今天到台泥大樓弔唁，他面對媒體沉默不語，即搭車離去；而比父親早一步到場致意的連勝文，對媒體說「大家都保重」。

連戰由隨扈陪同進出台泥大樓，面對媒體沒多說話，但表情似乎感慨萬千；擔任青年發展基金會董事長的連勝文雖然面對媒體並未多言，但仍停下腳步，提醒大家都要保重。

對於辜成允意外辭世，監察院長張博雅說，這是國家痛失英才，也凸顯安全第一的重要，辜成允是企業優秀人才，台泥旗下環保公司達和多年前協助嘉義興建焚化爐，令人印象深刻。

前國民黨立委蔣孝嚴到台泥弔唁時，面對媒體不發一語，前國民黨副主席林豐正則點頭致意。1060125

(中央社)