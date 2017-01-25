春節就醫 北市大醫院開診資訊看這裡

我要評比

春節將近，中央社整理多家台北市大醫院開診資訊，過年期間如有臨時狀況發生也不用擔心，多數醫院在春節都有維持急診服務。

台大醫院27日至30日門診休診，各項檢查及治療、領藥停止服務；31日部分開診（門診資訊：https://goo.gl/YbJgoA）；2月1日起恢復正常開診，過年期間急診24小時服務。

三軍總醫院內湖院區，27日上午將開設大內科、大外科各2診，婦科、兒科各1診，下午及夜診休診；28至29日休診，30日上午開設大內科、大外科2診，婦科、兒科各1診，下午及夜診休診；31日起則全面恢復正常門診，急診均照常服務。

三軍總醫院汀州院區，27日上午開設大內科、大外科各1診，下午及夜診休診；28至29日休診；30日上午開設大內科、大外科1診，下午及夜診休診，31日起即恢復正常門診，急診均照常服務，有就診疑義致電詢問（02-87923311）詢問。

台北榮民總醫院27日至30日休診，31日上、下午開設部分門診（門診資訊：https://goo.gl/BdRPSe），2月1日上、下午門診正常，夜診及大我門診停診，春節期間急診不受影響。

台北長庚醫院30日至2月1日，上午開設部分門診（門診資訊：https://goo.gl/tcd0bY），並提供類流感門診服務。

台北國泰醫院27日至31日，每天上午加開一般內科、小兒科各1診（門診資訊：https://goo.gl/bjyAjH），2月1日門診、住院服務照常，急診不受影響。

台北馬偕醫院指出，28日至29日休診，27、30、31日開設春節特別門診（門診資訊：https://goo.gl/OqywcY），2月1日起恢復正常門診看診，急診照常服務。

新光醫院27日上午提供內科及小兒科門診，下午休診；28日上午內科及小兒科門診，下午休診；29日全日休診； 30日、31日提供上午內科及兒科門診，下午兒科門診2月1日全面恢復看診，春節期間急診照常。

台北醫學大學附設醫院27日上午正常看診，下午、夜診休診；28至30日休診，31日起正常看診，期間急診不受影響。

振興醫院27日至29日門診休診，30至31日開設內、外、婦、兒科等上午各一診，2月1日恢復正常門診。1060125

(中央社)