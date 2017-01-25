法總統候選人被爆妻領乾薪 稱報導侮蔑

聲勢領先的法國總統候選人費雍（Francois Fillon）被爆妻子坐領高額乾薪，他今天表示，這篇報導侮蔑他，並說文章內容表現出「輕視與厭女心態」。

路透社報導，嘲諷週刊「鴨鳴報」（Le Canard Enchaine）報導，費雍擔任國會議員，及入閣後由朱拉德（Marc Joulaud）代其議員職位期間，他的妻子潘妮洛普（Penelope Fillon）以國會助理身分和在1份文化刊物工作之名，支領60萬歐元薪資（約新台幣1920萬元），但無證據顯示她曾實際從事這些工作。

費雍在法國南部波爾多（Bordeaux）告訴記者：「我對這篇輕視及厭惡女性的文章感到憤怒。」費雍曾任法國保守派總理，目前做為共和黨候選人，投入4月23日及5月7日的總統大選選戰。

「鴨鳴報」報導提出薪水單為證，指出潘妮洛普在1998至2002年間支領國會助理薪資，2002至2007年，費雍入閣由朱拉德取代議員職位期間，潘妮洛普也繼續任其助理；而在費雍2012年擔任總理期間，潘妮洛普再次支領「至少6個月」助理薪水。

報導刊出後，費雍的發言人告訴法新社，潘妮洛普「確實」曾為費雍工作；但朱拉德的同事則告訴「鴨鳴報」，她「從沒（和潘妮洛普）共事過，也沒聽過這件事」。（譯者：中央社廖禹揚）1060125

(中央社)