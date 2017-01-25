漁業新法上路 漁業署：舊制外籍船員不受影響
漁業3法20日生效，新法訂定外籍漁工最低月薪為450美元，但有業者指出，多數聘僱程序在新法上路前都已完成，薪資是否要隨新制更動，無所適從。對於業界憂慮目前依過去規定報准僱用的船員如何處理，漁業署表示，原僱用契約未到期者，可繼續僱用，不會受影響。
依《遠洋漁業條例》授權訂定的《境外僱用外國籍船員許可及管理辦法》20日生效，明訂船員每月薪資不得低於450美元。業者表示，外籍漁工依其有無經驗，薪資落差大，從350~700美元都有，薪資本來就要依市場運作，強訂一個數字實在不合理，而且多數漁工在新法上路之前就簽訂合約聘僱，如果現在突然要做調整，相關程序也令人困擾。
漁業署說明，原本已經依照漁業法規定核准僱用的外籍船員，在契約未到期前，可以繼續僱用，現有境外僱用外籍船員約1萬8千人及依就業服務法正式引進國內的外籍船員約1萬1千人，均不會受到影響。
漁業署強調，新法實施不會造成外籍船員短缺問題，而且新措施強化仲介及外籍船員僱用的管理，同時加強船主及受僱者的權益的保護，是雙贏的措施，業界應共同支持，以維護遠洋漁業產業的國際形象。
(中時)
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