江宏傑陪訪愛媛 日媒：福原愛想生小孩再復出
台日桌球名將江宏傑與福原愛夫妻25日到日本愛媛縣廳拜訪知事中村時廣，暢談桌球以及愛媛縣與台灣之間的交流。當福原愛被問到何時復出打球時表示，「還在考慮中」，但日本體育報報導，福原愛想先生了小孩再復出。
《愛媛新聞》報導，愛媛縣為了讓國民體育大會熱閙舉行，特地邀請福原愛到愛媛縣參加由愛媛銀行等舉辦的小學生桌球教室，指導小學生打桌球。
福原愛婚後決定暫時不出賽，日本體育報25日在報導中引述相關人士的發言指出，「福原愛想先生小孩，等生完小孩後再回到賽場。」至於現在是否懷孕，福原愛並沒有透露。
福原愛24日出席東京國際珠寶展時，江宏傑也在場上陪伴，新婚的兩人在日本也形影不離。福原愛還透露新婚生活每天都很快樂，早上還親自煮了放了很多蔬菜的烏龍麵給老公吃，被老公讚不絕口。
(中時)
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