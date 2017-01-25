納達爾直落3勝 挺進澳網4強

納達爾正拍抽球回擊。（美聯社）

納達爾擊敗拉奧尼奇、挺進澳網男單4強後，興奮的躍起握拳慶祝。（美聯社）

老球迷所期待的費德勒vs.納達爾爭冠戲碼，距離實現又更近了一步！「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）25日迎戰加拿大好手拉奧尼奇（Milos Raonic），在第2盤奮力救回6個盤末點，以6比4、7比6（7）、6比4挺進男單4強。

這是納達爾自2014年法網奪冠後，首次重回大滿貫4強之列。下役他將與保加利亞好手狄米卓夫（Grigor Dimitrov）拚搶決賽門票，不過在此之前，老對手費德勒（Roger Federer）26日要先在首場準決賽遭遇瑞士同胞瓦林卡（Stan Wawrinka）。

「明天如果不看費德勒的準決賽，代表你不喜歡網球，而我非常熱愛這項運動，」納達爾直言明天一定收看費德勒和瓦林卡的「瑞士內戰」，也讚許這位老對手說：「費德勒能在傷後回來，非常不容易，我要恭喜他。」

拉奧尼奇飛身救球未果。（美聯社）

蠻牛稱讚費爸，他自己又何嘗不是今年「回春」的指標老將之一。面對拉奧尼奇的14記重炮愛司，納達爾打出83％的超高一發得分率，全場沒讓對手破發成功，也讓他靠1、3盤的兩次破發，就足以拿下勝利。

當然，納達爾唯一沒有破發成功的第2盤，也是勝負的關鍵。他在第10局救回4個盤末點，搶7決勝局再救回2個盤末點，最後以一記發球直接得分，再讓拉奧尼奇抽球擦網出界，漂亮拿下第2盤。

決勝盤第12局，納達爾3個賽末點在手，他拉長身體救回落在左腳邊的半截擊，造成拉奧尼奇反拍截擊掛網，收下勝利與久違的4強門票。

「我的生涯雖然很輝煌，卻也有很多辛苦的時刻，對勝利時刻也更加珍惜。」對於如何救回6個盤末點，納達爾賽後笑說：「我不知道，只是持續拚戰，努力拿下下1分。拉奧尼奇是非常強的對手，兩周前我才輸給他。我告訴自己必須打得更好才行，也通過了這個考驗。」

(中時電子報)