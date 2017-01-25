中華隊明起放5天年假 31日第2階段集訓
經典賽中華隊第一階段集訓，今天(25日)進行農曆過年前最後一天練球，之後開始放年假，31日繼續展開練習，日前公佈的32人名單則將在2月4日啓程前往澳洲進行移地訓練，備戰3月在韓國開打的世界棒球經典賽。
中華隊自去年12月起展開集訓，除了被列在36人集訓名單中的球員之外，之後也再加入陽建福及業餘投手王政浩、吳俊杰、吳丞哲、許凱翔等人，讓總教練郭泰源觀察狀況，而中職4隊2周前起陸續開訓後，留在中華隊集訓的球員只剩個位數。
年前最後1天練球，僅7名業餘球員出席，也都是非28人名單中的球員，包括即將重返中職加盟統一獅的陽建福，以及王政浩、羅國華，昨日才打完大專聯賽的呂彥青、吳俊杰、許凱翔也回到中華隊練習，岳東華則是唯一的野手。
中華隊26日起放5天春節年假，30日晚間收假，31日展開下一階段集訓，2月4日前往澳洲進行為期近2周的移地訓練，2月19日起與世大運中華培訓隊和古巴隊在台中進行熱身賽，2月24日再飛往日本移訓，預計3月1日從日本直接前往韓國首爾。
(中時電子報)
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