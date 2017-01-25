金門徵好燈謎 優選作品可獲高粱酒

我要評比

金門今年元宵節猜燈謎，兩岸專家一起出點子。（金門縣文化局提供）

首屆金門兩岸古風燈謎會「大家來寫燈謎─創作徵選」大賽，即日起至2月4日（正月初八）接受電子投稿，優選謎作可獲得高粱酒獎品和榮譽紀念證書。

金門縣文化局指出，「射燈謎」是中華傳統節慶元宵節的一項有趣文化體驗，今年特別規畫舉辦「首屆金門兩岸元宵古風燈謎會」和「大家來寫燈謎--創作徵選大賽」，邀請兩岸燈謎專家共同出題及評選。

創作大賽組委會將邀請兩岸5位著名燈謎專家匿名評判，評選出10條佳謎，各頒發紀念獎金門高粱酒1瓶和榮譽紀念證書；另評選出10條優秀謎作，各頒發榮譽紀念證書。

創作謎材以金門的地名、名人、典故、名勝、典籍為主，內容必需健康，雅俗共賞，傳遞正能量。謎作如用典，應注明出處，一律使用word文本。格式如：望長安於日下（射金門自然村名一）西山。附注：面出滕王閣序。

大賽組委會指出，此項活動只接受電子稿，2月4日（正月初八）前將參賽作品發送電子郵箱：1186776806@qq.com。1186776806@qq.com。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時)