童仲彥妻遭家暴 衛福部：8年來通報4次
台北市議員童仲彥被妻子李秀環控訴家暴，衛福部今天表示，早在8年前就曾接獲通報，至今已有4次，但每次社工介入，李秀環都表示自己資源夠，不需要被服務。
衛福部保護服務司副司長林維言今天受訪時表示，根據北市家暴中心通報，早在民國98年就接過醫院或警察等單位，通報李秀環有遭受家暴的情形。
但每次經通報，社工介入後，李秀環總以自己資源夠、不需要被服務等理由，婉拒社工協助，社工也僅能持續關心輔導，8年來已被通報4次。
林維言說，一般經通報的個案，社工會介入並評估案主人身安全，是否需要緊急安置；若不需要則看個案是否需要驗傷、申請保護令等協助。
衛福部呼籲，若是遇到家庭暴力問題，可撥打24小時服務113保護專線，尋求專業人員的協助，春節期間24小時不打烊。1060125
(中央社)
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