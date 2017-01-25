川普反墮胎 荷蘭部長提倡設基金反制

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美國總統川普簽署政令，禁止聯邦政府提供資金給支持墮胎的海外非政府組織。擔心有需要的女性權益受損，荷蘭國際發展部部長普洛曼計劃推出國際基金，彌補資金不足。

川普（Donald Trump）日前正式簽署政令，禁止美國聯邦政府提供資金給支持墮胎的海外非政府組織。相關限制禁止這些收取聯邦家庭計畫協助的海外非政府組織，利用非聯邦資金來提供墮胎服務、資訊、諮詢或介紹，也不得推廣或宣傳墮胎。

這項政策引發婦女身體自主權的權益受損爭議，美國計劃生育協會（Planned Parenthood）會長李查茲（Cecile Richards）也擔心，這項政策將使全球最脆弱婦女直接蒙受其害，改善婦女健康的多年努力功敗垂成。

荷蘭時報（NL Times）報導，普洛曼（Lilianne Ploumen）對川普的決定相當遺憾，也擔心美國政府撤出後可能帶來的高達6億美元資金缺口。她表示，川普這項政策將帶來極為深遠的影響，禁止墮胎並不會減少墮胎，反而可能導致不負責任的非法墮胎行為增加，母體的死亡率也可能因此升高。

普洛曼也透露，荷蘭政府去年協助婦女組織預防600萬次意外懷孕與50萬次的墮胎行為。美國的決定可能會對這樣的成果帶來傷害，不能坐視這樣的情況發生。

為了彌補可能出現的資金短缺，普洛曼正在思考設置專責基金協助安全墮胎行為的可能，也正在與其他歐洲與拉丁美洲國家接觸，討論設立基金的可能性。但她並未透露荷蘭政府將提供的資金數額。1060125

(中央社)