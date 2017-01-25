初三起連15天 愛河、高雄港、西子灣皆有煙火看
南台灣唯一美麗花火陪伴民眾過春節的城市在高雄！從初三到元宵後，連續15天，愛河、高雄港、西子灣都有煙火可看，高市府文化局更推出文化遊艇船限量花火船班，供民眾選擇，可從英領館的陸上高點或遊港等不同海陸方式體驗花火之美。
有觀賞花火經驗民眾，不外乎從岸邊或高點觀賞璀璨艷麗的美景，但從海上觀看卻不曾有，文化局文創中心主任蕭輔宙表示，陸上觀花火受地形角度限制視野，遊艇上則可全方向觀賞，且船上有專業導覽介紹，絕對不同於岸上觀賞花火的感受，帶給大家永生難忘的水火一色驚艷印象。
今年花火的一大特色，是1月30日年初三至2月12日每晚21:30於愛河、光榮碼頭施放的「港灣花火秀」，每次3分鐘；1月30日、2月4日、2月11日元宵節（12點跨夜花火）等3天，22點起在西子灣及旗津長達1公里的長堤推出「大港西灣絕美花火秀」，還結合最新科技，呈現精彩的聲光效果，絢爛整個高雄海港夜空。
蕭輔宙說，「大港西灣絕美花火秀」施放時間暗藏玄機，1月30日10分6秒，象徵著民國106年，元宵花火則有20分17秒，象徵著2017年。
為服務民眾，文化遊艇超限量花火船班除在駁二藝術特區及打狗英國領事館遊艇售票端點提供預售服務外，也受理公司、家庭、個人等客製化的服務，相關資訊可洽文化遊艇團隊，07-2288846。詳細煙火施放資訊也可至高雄燈會藝術節網站查詢。
(中時)
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