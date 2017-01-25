APA酒店將撤走冬運會有爭議書籍

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圖為APA酒店。（圖／美聯社）

據新華社快訊報導，日本札幌亞洲冬季運動會組委會工作人員25日表示，APA酒店已向組委會承諾，將撤走所有國家運動員下榻房間內的問題書籍。

日本阿帕酒店集團（APA Hotels）展示否定南京大屠殺書籍事件，引發中韓不滿。韓國奧林匹克委員會也要求該酒店集團撤下有關書籍。

APA將為下月在北海道首府札幌開幕的亞洲冬季運動會提供酒店作運動員村之用。大韓體育會星期三（1月25日）表示，已要求亞冬會組委會針對此事採取措施。

日本APA連鎖飯店拒撤否認南京大屠殺書籍，引起大陸民眾強烈怒火，此事件在官方表態後愈演愈烈。大陸國家旅遊局24日下令境內的旅行社、住宿預約網站，不得進住APA飯店，並撤下相關廣告，目前大陸大型旅遊網站已無法預約該飯店。

目前不清楚APA是否也要撤除一般客人住房間的不當書籍。

(中時電子報)