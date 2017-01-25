APA酒店將撤走冬運會有爭議書籍
據新華社快訊報導，日本札幌亞洲冬季運動會組委會工作人員25日表示，APA酒店已向組委會承諾，將撤走所有國家運動員下榻房間內的問題書籍。
日本阿帕酒店集團（APA Hotels）展示否定南京大屠殺書籍事件，引發中韓不滿。韓國奧林匹克委員會也要求該酒店集團撤下有關書籍。
APA將為下月在北海道首府札幌開幕的亞洲冬季運動會提供酒店作運動員村之用。大韓體育會星期三（1月25日）表示，已要求亞冬會組委會針對此事採取措施。
日本APA連鎖飯店拒撤否認南京大屠殺書籍，引起大陸民眾強烈怒火，此事件在官方表態後愈演愈烈。大陸國家旅遊局24日下令境內的旅行社、住宿預約網站，不得進住APA飯店，並撤下相關廣告，目前大陸大型旅遊網站已無法預約該飯店。
目前不清楚APA是否也要撤除一般客人住房間的不當書籍。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。