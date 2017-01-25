中蒙外長通話 確認不再允許達賴訪蒙古
中國外交部發言人華春瑩25日在例行記者會上表示，24日中國與蒙古國外長的通話，確認了蒙古國將不再允許達賴訪蒙，她希望並相信蒙方能「汲取教訓、恪守承諾」。
達賴喇嘛去年11月18日至23日第9次訪問蒙古國，引發中國指責和反對。蒙古國當時表示，達賴喇嘛訪蒙只是單純的宗教活動，不會涉及九世哲布尊丹巴轉世問題，蒙政府不會介入此事。但隨後遭到中國一系列的制裁措施。
據中國外交部官網消息，中國外交部發言人華春瑩25日在例行記者會上，有記者詢問中蒙兩國外長在昨日通話的情況，華春瑩對此表示，此次中蒙外長通話是應蒙方要求作出的安排，兩國通過外交渠道確認蒙方不再允許達賴訪蒙的有關承諾，是推動雙邊關係克服干擾、健康發展的重要步驟。
華春瑩指出，在尊重一個中國原則基礎上，確保中蒙關係的持續穩定發展，完全符合兩國和兩國人民的根本利益。中方希望並相信，蒙方能夠汲取教訓，恪守承諾，以此次外長通話為契機，繼續為兩國關係全面改善作出努力。
(旺報)
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