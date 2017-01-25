台北燈節周邊交管 相關資訊看這裡

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台北燈節2月4日至12日在中華路兩側（北門至貴陽街）人行道、北門、中山堂、西本願寺及西門紅樓登場，警方在周邊進行交管，提醒民眾提早改道而行。
台北燈會移師北市西區，安排各式活動、展覽，北市警方將視北門人潮聚集情形，管制延平南路（忠孝西路-中華路一段9巷），至於開閉幕、西城嘉年華大遊行則擴大管制範圍。
燈會開幕活動管制時間為2月4日下午4時至晚上8時30分；閉幕則為2月12日下午5時至晚上9時30分，期間警方將管制成都路（西寧南路-中華路）、漢中街（成都路-長沙街，內江街至長沙街管制往北車道）。
至於2月11日舉行的西城嘉年華大遊行，警方管制分兩階段管制，第一階段為當天中午12時至晚上8時，管制中華路（忠孝西路-成都路）、開封街及武昌街（中華路-延平南路）、洛陽街（中華路-忠孝西路16巷）、漢口街及峨眉街（西寧南路-中華路）、延平南路（漢口街至武昌街）。
第二階段為當天下午5時至晚上8時，管制成都路（中華路-康定路）、康定路（成都路-武昌街）及漢中街（成都路-長沙街，內江街-長沙街管制往北）。
北市警方表示，除了這些管制點，包括環河南路/漢口路、康定路/內江街、康定路/桂林路、桂林路/中華路、愛國西路/中山南路、中山南路/忠孝西路及鄭州路/塔城街，則視交通狀況實施彈性管制；期間也會加強取締，呼籲民眾改搭大眾運輸前往。1060125
(中央社)
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