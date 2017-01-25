大陸人口規劃 2020逾14億
中國大陸國務院今天印發2016到2030年的國家人口發展規劃，2020年大陸總人口預計達到14.2億人左右，2030年達到14.5億人左右。
根據中國政府網，這份規劃指出，2015年底大陸總人口為13.75億人，未來直到2030年是大陸人口深度轉型階段。
目前，大陸60歲及以上老年人口占比達到16.1%，15到59歲勞動年齡人口於2011年達到高峰後就持續下降。
這份規劃指出，到2030年大陸人口面臨的問題及挑戰包括：生育水平長期來看有走低風險，老齡化加速影響社會活力，並加大社保和公共服務壓力；人口的合理流動仍面臨體制障礙，水資源短缺，人口與能源消費的平衡關係十分緊張。
此外，由於小型化和空巢化家庭的抗風險能力低，養老撫幼、疾病照料及精神需求等問題日益突出。出生人口性別比長期失衡積累的社會風險不容忽視。1060125
(中央社)
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