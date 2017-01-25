海基會台商春節聯誼 台企聯會長王屏生不來

海基會台商春節聯誼，台企聯會長王屏生另有行程，不能出席。（報系資料照 勵心如攝）

海基會台商春節聯誼活動將於2月5日舉行，蔡英文總統預定會出席，但由於兩岸關係僵局，多位指標性台商興趣缺缺，台企聯會長王屏生另有其他行程，台企聯前會長張漢文、郭山輝等人，海基會仍在「力邀中」，海基會發言人李麗珍表示，兩岸之間要多溝通，希望台商們能踴躍參加。

海基會發言人李麗珍25日在例行吹風會上表示，2017年大陸台商春節聯誼活動將於2月5日在台北萬豪酒店舉行，規模估計跟往年一樣，有200位左右的台商及200位工商團體代表，約400人參與。

據了解，由於兩岸關係氛圍不佳，一些指標性的台商會長，出席意願不高。海基會發言人李麗珍證實，台企聯會長王屏生「有一些其他行程」沒法參加，其他像是郭山輝、張漢文等台企聯榮譽會長，海基會仍在「力邀中」；北京台商協會會長章啟正則因個人行程，已婉拒海基會邀請。

李麗珍表示，今年春節聯誼沒有安排「座談」，不過陸委會、海基會、經濟部等，仍會向台商做政策說明，經濟部也會在活動現場派代表「設攤」，提供台商諮詢並建立聯繫。

另外，台泥集團董事長辜成允過世，海協會日前表達了哀悼，李麗珍表示，若之後海協會有意派人來台弔唁，會做好協處。

(旺報)