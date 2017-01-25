羅德公布春訓名單 陳冠宇列在一軍
日職羅德隊今公布一、二軍春訓名單，我國旅日左投陳冠宇雖然今年遭到減薪，但還是被排在一軍春訓名單，將在2月1日到21日與球團前往石垣島進行春訓練習。
除了陳冠宇外，陣中王牌投手湧井秀章、石川步，內野手鈴木大地，外野手角中勝也，以及2015年第一指名的平澤大河也都在一軍春訓名單中。
陳冠宇去年球季大多待在二軍，僅在一軍出賽7場，包含4場先發，共拿下1勝1負，自責分率4.01，昨與羅德隊簽訂新合約，年薪1600萬日圓(約新台幣445萬)。
(中時電子報)
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