昆凌懷二胎還不能說？周杰倫這樣回應

周杰倫、昆凌近來忙拚二胎。（圖／中時資料照片）

天王周杰倫（周董）和昆凌前年完婚，同年生下一女，今(25日)周刊報導昆凌近來忙養身，甚至以「放假」為由婉拒採訪咖啡店，疑似順利懷上第二胎，對此，周杰倫稍早正式回，沒急著否認，賣關子說：「有好消息會跟大家講」。

昆凌先前因「多囊性卵巢症」導致拚二胎卡卡，使粉絲相當緊張，事後昆凌親自解釋說透過早睡早起已改善很多，「其實現在很多女性都有這個狀況，但只要多運動少熬夜別給自己太大壓力，都會慢慢改善的！」並提倡大家都要多運動保健康。

周刊今日報導，昆凌、周董近來靠吃中藥調身體，去年底昆凌錄影二度衝出嘔吐，疑似有喜，再加上近日推掉採訪邀約，更加深懷孕疑雲，據《自由時報》報導，周杰倫方面表示：「如果有好消息，會跟大家講」，沒完全否認喜訊。

(中時電子報)