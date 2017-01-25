藍討論縣市黨部主委直選 開會得4結論

國民黨中央黨部25日下午4點半召開「縣市黨部主委直選研修小組」第1次會議，做出4項結論。由副主席林政則擔任召集人、主持會議，中常委游家富、姚江臨、李昭平、范成連參與會議。

會議中獲得4項結論，第一、貫徹去年9月4日全國黨代表大會通過的縣市黨部直選案，要在1年內完成；第二、根據中國國民黨黨章第32條，直轄市、縣（市）級委員會委員任期2年；第三、針對22縣市黨部主委直選，授權組發會提出一個辦法草案；會議上有委員提出「試點」直選的建議，但未獲得共識，第四、小組召開會議設置發言人，由文傳會副主委胡文琦擔任。

胡文琦解釋，關於縣市黨部主委在直選後，有一些權利、義務的可能變更，大家有一些討論，因此請組發會先擬出辦法草案，以便年後開會時能聚焦討論。

(旺報)