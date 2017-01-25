洗腦神曲「PPAP」 被不相關企業搶先登記商標
PICO太郎的洗腦神曲「PPAP」中的副歌「Pen-Pineapple-Apple-Pen」被大阪的不相關企業提出商標登記申請。PICO太郎25日現身東京時回應說：「世界上真是什麼事都有」！
日本律師網24日報導，大阪的公司先後多次以「PPAP」相關的詞句提出商標登記申請。
經調查該公司2016年11月15日提出「PEN PINEAPPLE APPLE PEN」，24、25日提出日文版的「PEN PINEAPPLE APPLE PEN」，28日又提出「PEN・PINEAPPLE・APPLE・PEN」的商標登記申請。
這些申請都還在等待審查。另外，該公司也以「PPAP」的名稱於2016年10月5日、11月15日、28日3次提出商標登記申請。
PICO太郎所屬的艾迴音樂集團控股公司是在2016年10月14日提出「PPAP」的商標登記申請，但並沒有申請「PEN PINEAPPLE APPLE PEN」等詞句。商標登記通常是先登記先贏，為此過去曾發生過不少糾紛。
PICO太郎25日在東京出席男子5人組樂團「Da-iCE」的新專題「NEXT PHASE」的發行紀念活動時對此事表示，「我不是很清楚，世界上真是什麼事都有。」他還開玩笑地用「PPAP」神曲的調調（I have a pen, I have a apple, On~apple pen）說:「各種事和各種事，嗯，PPAP就行了。」
(中時)
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