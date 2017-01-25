WTA台灣公開賽 大滿貫等級球僮培訓
WTA台灣公開賽即將開打，各項準備工作也進入尾聲，今年大會邀請有實際參與大滿貫等級比賽的球僮培訓師參與球僮培訓，讓參與的學員在3天內變身為專業等級球僮。
世界職業女子網球協會（WTA）台灣公開賽（Taiwan Open）28日起就有會外賽賽程。
台灣公開賽賽事球星如雲，吸引不少球迷報名擔任球僮工作，其中還有不少遠自高雄、花蓮等地北上參加選拔者。
今年負責球僮培訓工作的是從2012年起負責中國網球公開賽球僮訓練工作的尹凱，包括中網、澳網、法網都有球僮交換計畫，尹凱也連4年擔任這項球僮交流計畫的培訓工作。
尹凱表示，大滿貫等級的球僮訓練有時甚至要超過半年以上，而中網球僮訓練也要14天，這次台灣公開賽雖然只有3天培訓時間，但大家多少都已有些網球基礎，只是缺少一些球僮的概念，再加上也有幾位擔任過球僮工作的人來幫忙指導，大家的學習速度很不錯，讓他印象非常深刻。1060125
(中央社)
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