機捷通車成真 賀陳旦開懷大笑

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機場捷運12年來通車展延6次，今天終於確定2月2日將試營運，交通部長賀陳旦今天在公布機捷試營運記者會中高興得開懷大笑，並表示放心將機捷交給桃園大眾捷運公司。

賀陳旦說，機捷全長51公里，是全台最長的捷運，坡度也是全台捷運最陡，並有直達車與普通車，車輛與機機電設備複雜，興建過程遭遇許多波折，爭議事項多達4544項，12年來通車展延6次。

不過，賀陳旦表示，去年5月20日新政府上任後，認為無論機捷過去如何，應該用積極態度看清問題，所以成立獨立調查小組了解爭議，並規納出64項重大事項，在90次會議中釐清問題。

賀陳旦說，在確定機捷穩定性達99%，並通過國際獨立驗證機構認可後，現在可放心將機捷交給新的營運團隊、桃捷公司營運，後續仍有很多需要改進的地方，有待桃捷接棒。

賀陳旦也親自將機捷營運許可證交給桃園市長鄭文燦，並高興得開懷大笑，以麥克風象徵棒子，告訴鄭文燦，「我交棒給你了」。

鄭文燦表示，機場捷運是國家進步的象徵，機捷是國內首條全線提供無線網路服務的捷運，搭直達車手機還可無線充電，1個月試營運壓力測試後，3月2日就正式營運。1060125

(中央社)