光田綜合醫院 春節急診不打烊

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光田綜合醫院春節看診時間。（光田醫院提供）

為方便民眾看診，光田綜合醫院沙鹿、大甲兩院區於春節期間急診不打烊，另開設特別門診！

光田綜合醫院沙鹿總院除夕(27日)上午正常門診，除夕下午、夜間至年初一(28日)整天門診暫停；年初二(29日)上午開設內科(類流感)、兒科等2科各一診，下午、夜間門診暫停；初三(30日)上午開設內科(類流感)、外科、骨科、婦科、兒科、耳鼻喉科，共6科皆各一診，下午、夜間門診暫停，初四(31日)恢復正常門診。

光田大甲分院除夕(27日)上午正常門診，除夕下午、夜間至年初一(28日)整天門診暫停；年初二(29日)上午開設內科(類流感)、兒科等2科各一診，下午、夜間門診暫停；初三(30日)上午開設內科(類流感)、外科(合併骨科)、婦科、兒科、耳鼻喉科，共5科皆各一診，下午、夜間門診暫停，初四(31日)恢復正常門診。

(中時)