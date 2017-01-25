成龍拍《功夫瑜伽》 可愛度不輸小鮮肉
《功夫瑜伽》中成龍和小鮮肉李治廷、張藝興飾遊遍全球歷經冒險，一路驚險不斷，這是李治廷和張藝興第一次和成龍合作，三人卻默契十足。片場中成龍精力無限，一會兒教李治廷功夫，一會兒和印度群演切磋舞技，不僅擔當了劇組的「衛生股長」，抽空就清理打掃片場，還是大家公認的「可愛王」，邊對戲邊手舞足蹈，拍攝空檔還帶大家打雪仗，永遠活力滿滿。
電影裡李治廷和成龍也有一場切磋功夫的精彩打戲，拍攝時，因為擔心李治廷會受傷，大哥一遍遍細細叮囑他如何在拍攝時保護自己，就像一個大家長一樣，大哥充滿愛意的「嘮叨」讓李治廷直言「我覺得這是一件特別幸福的事，特別感恩大哥」。而李治廷認真拼命的工作態度，也讓成龍和唐季禮忍不住同時感慨「在他身上看到了我們倆年輕時的影子。」
第一次拍攝動作電影的張藝興，片中飾演成龍的助教小光，性格古靈精怪又調皮可愛，也和張藝興本人很像。電影中張藝興稱呼成龍教授，電影外被大家稱作「大哥」的成龍，竟頑皮稱呼張藝興「張哥」，格外搞笑。而張藝興還爆料，「有一次我想和大哥拍照，大哥說等一下，他問我是不是要發在社群網站上，他要搞一下頭髮。」該片26日上映。
(中時)
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