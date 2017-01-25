批民進黨強推年改 李來希：隔絕草根聲音

公務人員協會理事長李來希今受邀至國民黨中常會，進行年金改革專題報告。(圖/中央社)

蔡英文政府上任後力推年金改革，引發不少爭議，公務人員協會理事長李來希今受邀至國民黨中常會，進行年金改革專題報告。李來希批評，民進黨所推的年金改革，將讓未來年輕人領得更少、繳得更多，痛批民進黨「隔絕草根聲音」。

李來希於臉書發文指出，目前政府公告的資料刻意疏漏改革方案的重要內容，隱瞞了退休金計算基礎平均值稀釋的事實。年金改革美其名是要解決世代剝奪，事實上未來年輕人將領得更少、繳得更多，他指出「今天砍退休人員，明天改革的大刀對象就是在職的人，今天可以砍退休金，明天就可以刪減現職待遇。」並疾呼軍公教人員千萬不要被騙。

改革後的年金財務分析報告迄今並未作任何交代，李來希痛批所謂改革方案就只是多繳、少領與晚退而已，「如果這樣子的改革不叫冒進，那什麼才叫冒進？」李來希表示，民進黨出自草根，如今卻隔絕草根聲音，呼籲軍公教的夥伴們「站出來」。

(中時電子報)