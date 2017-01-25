宮澤理惠演媽狂得獎 與杉咲花母女情令人動容
國民女神宮澤理惠演新銳導演中野量太最新作《幸福湯屋》獲得極高讚譽，她飾演一位罹患絕症的母親，忍住病痛堅持完成最後四個任務要讓家庭幸福團圓，宛如守護一家人的大天使。宮澤理惠在本片中與新生代女演員杉咲花共演一對母女，多場媽媽和女兒之間的親密互動、調皮任性的對手戲，讓母女情深自然流露令人動容。
絕佳的默契也讓她倆堪稱最強母女檔，橫掃日本報知電影、日本電影旬報的最佳女主角、女配角獎項，昨日再度抱走東京體育電影獎的最佳女主角與最佳新人獎！當兩人被問及這次的合作時，宮澤理惠表示開拍前就先與杉咲花交換了聯絡方式，每天互傳簡訊聊家常，甚至為了讓彼此更像真正的母女，還主動提議乾脆不要用敬語說話了！
面對前輩的建議，杉咲花則表示自己非常緊張，當下再三謹慎的回傳簡訊重新詢問：「我真的可以不用敬語嗎？」此後便像一對真正的母女般彼此關心，即使電影已經殺青，兩人仍以「媽媽」和「小花」相稱。
本片另一亮點角色則是宮澤理惠的渣男老公，由一頭輕浮鬈髮的小田切讓所飾演，離家出走一年後被老婆找回來還外帶一個小女兒，讓一家子人丁越發興旺。儘管如此，面對妻子付出的一切，小田切讓仍用自己的方式準備了一份特別的禮物，而電影的最終結局也將讓人大吃一驚！電影即將於1月26日在台上映。
(中時)
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