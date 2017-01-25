世大運中華男足 友誼賽踢平新潟天鵝

世大運中華男足代表隊今天在高雄與日本的新潟天鵝隊進行友誼賽，上半場以1比2落後的新潟天鵝，下半場再攻進1球，終場雙方以2比2握手言和。

日本職業足球J1聯盟的新潟天鵝隊17日來台，進行10天的移地訓練，今天與世大運足球代表隊友誼賽。

這場比賽開賽5分鐘後，世大運中華男足的賴志瑄率先進球，新潟天鵝足球隊則於比賽第26分鐘進球，讓雙方1比1戰成平手；接著在比賽第38分鐘，世大運中華男足的李茂再踢進1球，讓世大運中華男足的在上半場以2 比1領先。

下半場開賽後，新潟天鵝的酒井宜福在比賽第52分鐘，靠隊友門前吊球順勢撥進網，攻進新潟天鵝的第2球。

之後兩隊雖互有攻勢，但都缺少臨門一腳，最後兩隊踢成2比2平手。

世大運中華男足總教練黑田和生表示，全國聯賽剛結束，球員19日才開始集訓，但今天與新潟天鵝的友誼賽，整體表現與結果都比想像的好很多。目前世大運中華男足的球員人選尚未定案，目前的成員有台電、大同等球隊及旅外的隊員約4至5人未報到。1060125

(中央社)