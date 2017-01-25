美對陸卡客車輪胎雙反終裁 商務部敦促美糾正錯誤做法

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新華社報導，美國於當地時間24日對中國發起了卡客車輪胎「雙反」調查終裁。中國商務部官員隨即於25日發表談話指出，中方對此強烈不滿，並敦促美國糾正錯誤做法，同時，中方將採取必要措施維護企業公平權利。

美國華盛頓時間1月24日，美國商務部就對中國卡客車輪胎反傾銷和反補貼調查作出終裁。其中，反傾銷稅率為9％和22.57％，反補貼稅率為38.61％、52.04％和65.46％。

對此，中國商務部貿易救濟調查局局長王賀軍表示，中方嚴重質疑美國商務部裁定高額反補貼稅率的決定，其調查方法違背客觀事實，存在明顯瑕疵。在出口買方信貸項目上，無視中國政府和企業的積極配合，拒絕採信所提交的事實材料，故意採用不利事實裁定懲罰性稅率。

(工商)