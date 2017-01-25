2000萬變200萬！馬國賢曾慘被誤會貪汙
明(26日) 《小明星大跟班》請來不少演藝圈前輩自述遺憾，馬國賢表示自己是誤打誤撞進演藝圈，退伍後曾從事旅遊業，卻被股東誤會貪汙，之後經人牽線到演藝圈，後來變成通告藝人，還被票選為「轉台王」，遭憲哥狠虧是票房毒藥，連曹西平也幫腔：「你真的不好笑，人家都不想看！」Sandy趕緊跳出來緩頰：「在傷口上灑鹽真的有點痛！」化解馬國賢窘況。
馬國賢曾是少男團體「紅孩兒」成員，解散後入伍，退伍後轉戰旅遊業，剛開始公司告知有2000萬可以使用，孰不知做到第4個月卻被會計告知錢不夠用，讓他很錯愕2000萬變成200萬，還被股東誤會貪汙，吳宗憲聽聞傻眼：「這什麼故事啊？好扯！」
但馬國賢痛恨被誤會，當下沒辭職，兩個月替公司賺回250萬，才選擇離開，進入演藝圈又忽然變通告咖，還自曝：「跑通告很慘，我不跑還好，越跑越死，上一個節目死一個節目！」
本集精彩內容於中天綜合台CH36頻道明(1/26)晚間10點《小明星大跟班》播出。
(中時電子報)
關鍵字：馬國賢
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