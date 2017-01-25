辜成允摔傷不治 晶華總經理訊後請回
台泥董事長辜成允在台北晶華酒店摔倒昏迷後送醫不治，台北地檢署昨日重返現場勘驗，今日下午則以證人身分傳訊晶華總經理楊雋翰等多人，調查飯店階梯設置是否符合規定，晚間8時40分許結束偵訊，將楊等人請回。
楊雋翰離開北檢時，面對媒體詢問階梯是否違規等問題，均未發一語。
辜成允因意外跌倒而亡，家屬並未對晶華酒店提出告訴，北檢已於23日完成遺體相驗，認定全案為意外，並將遺體發還家屬。
檢方為釐清晶華酒店階梯設置是否符合規定、飯店人員有無疏失，重返案發階梯勘驗並以假人模擬，今日約談晶華總經理、幹部相關人士說明，飯店人員並帶來現場設計圖等資料協助調查。
(中時)
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