傅園慧快問快答 最討厭被叫表情包

在2016里約奧運爆紅的大陸游泳女將傅園慧今天出席大陸央視雞年春晚彩排後，接受快問快答。當被問到最不喜歡被說什麼時，她直呼「洪荒少女表情包」。

傅園慧在2016年巴西里約奧運會上，因採訪時豐富而誇張的表情，和一句「使出洪荒之力」，走紅網路，也被稱為「洪荒少女」。

傅園慧這次將參加大陸央視的雞年春節聯歡晚會。她今天在彩排結束後接受大陸央視「快問快答」採訪，活潑搞笑的回應同樣讓人捧腹。

被問到「生活中最離不開什麼」時，傅園慧回答「手機」，而「睡前要做一件什麼事」、「一個人的時候喜歡幹什麼」則都是「玩手機」；當被問到「過年最喜歡吃什麼？最喜歡幹什麼？」傅園慧則回答「肉」、「吃肉」。

這一系列「跳針」的回答則引起大陸網友共鳴，在微博留言直呼「剛看了春晚前傅園慧的採訪視頻（影片），這不就是我本人嗎？」

而在快問快答中，當被問到「最不喜歡別人說你什麼」時，傅園慧立刻板著臉說「洪荒少女表情包」。1060125

(中央社)