大陸雞年春晚 十年來話最多的一次
2017年大陸央視春晚今晚彩排，陸媒報導，「節儉」是今年春晚一大訴求，不過，仍請來TFBOYS演唱、胡歌和王凱合體。而這屆春晚的語言類節目共有9個，是近十幾年最多的一屆。
人民日報報導，央視相關負責人說，春晚的語言類節目較以往來得多，在地域文化上也有擴展。來自新疆的小品「天山情」、來自浙江杭州的小品「阿峰其人」等。
此外，開場歌舞由TFBOYS和「歡樂頌五美」劉濤、蔣欣、楊紫、王子文、喬欣獻唱。而胡歌和王凱搭檔登場，「琅琊榜」裡的「宗主」和「靖王」還客串了一場主持。
此外，還有鹿(日含)、陳偉霆、井柏然、張藝興等大陸年輕藝人，報導說，從陣容上看得出，這屆春晚有意選擇人氣旺的年輕演員，注重吸引年輕觀眾。
這屆春晚還設置了四個分會場並設定特色，包括上海的光，涼山的火，桂林的水，哈爾濱的冰。有哈爾濱的冰雪世界、桂林的劉三姐水上演出、涼山的火把和彝族歌舞、上海的黃浦江畔、東方明珠。
此外，還有中國大陸迄今為止登上太空的11位太空人也將出現在春晚舞台上。1060125
(中央社)
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