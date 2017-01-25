郝龍斌：主席選舉打假球 就永遠出局

中國國民黨副主席郝龍斌今天表示，希望外界不要以陰謀論看待國民黨主席選舉，這次選舉，誰要是打假球被發現，以後就永遠出局了。

國民黨主席選舉已有5人表態參選，郝龍斌在晚間播出的「新聞深喉嚨」節目訪問表示，多人參選，可以打破大老文化，沒有「一個人說了算」的事；國民黨不改革，就沒希望。

談到黨員結構與社會脫節問題，郝龍斌為黃復興黨部抱屈指出，黃復興黨部對國民黨不離不棄，是國民黨最忠貞的支持者，現在外界認為國民黨支持者不多元，是因為其他支持者流失，國民黨應該找回更多支持者。

對於2018年縣市長選戰及2020年總統大選，郝龍斌表示，擔任黨主席的人對於2018、2020大選，應該無私，不要有名單，即使有，也不應該說，否則會讓很多人卻步。

他認為，一對一選戰，其實有意參選的人，早就開始服務和接觸基層，正式候選人早產生或早公布，也不一定是好事，因為民進黨會用盡辦法汙衊、抹黑。

郝龍斌說，如果當選黨主席，將在高雄、台南、台中、桃園、台北市等非國民黨執政的五都成立「市政監察團」，協助檢視市政與協助市議員問政，為2018六都選舉作準備，為2020重返執政鋪路。1060125

(中央社)