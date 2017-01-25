這叫愛國 越南農曆新年家家戶戶掛國旗

我要評比

農曆新年期間，越南大街小巷四處可見紅金相間的國旗，這面確定是共產旗幟無誤的國旗被驕傲地掛出來，這正是官方每年都會透過擴音器或登門造訪所推廣的愛國行為。

法新社報導，農曆新年懸掛國旗雖非強制性，但哪戶人家窗上若未掛出這幅中間有金色星星的旗幟，官方就會找麻煩，並將招致共產黨信徒的咒罵。

因此，許多人還是掛了，雖然這種強制性愛國行為有時伴隨著憤恨和不滿。

一名河內居民告訴法新社：「我不喜歡被強迫掛國旗。但是官方總是不斷透過擴音器要我們這麼做。」

這名擔心遭報復而不願透露姓名的民眾說：「我不想惹麻煩，所以他們怎麼說，我就怎麼做。」

越南春節從28日開始一連五天，是一年當中幾個常見懸掛國旗的節日。

不願具名的官員在河內告訴法新社：「因為不願惹麻煩，大部分民眾都會遵照官方鼓勵的政策來做事。」

越南北部懸掛國旗的傳統要追溯至1954年。當時在越南獨立英雄胡志明領導的激烈戰爭後，曾經殖民越南的法國被逐出這個國家。

那些年，愛國的北越民眾為了慶祝獨立，都是心甘情願開開心心掛出國旗。

越戰結束、南北越於1975年統一後，這幅鑲著黃色星星的旗幟成為越南國旗，取代了美國支持的南越部隊所用、中間鑲著黃色星星的紅藍色長方形旗幟。

自此以後，這個由共產當局緊緊控制的國家，開始傾向隆重慶典和民族主義。（譯者：中央社周慧盈）1060125

(中央社)