大甲警方關懷獨老 贈紅包盼過好年

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大甲警分局關懷弱勢族群並贈紅包。（大甲警分局提供）

大甲警分局關懷弱勢族群並贈紅包。（大甲警分局提供）

大甲警分局關懷轄內弱勢族群，外埔分駐所員警24日協同大東里長黃正忠，一同到赴獨居老人住處致贈紅包、餅乾等日常用品，共計慰問獨居老人及弱勢族群等30戶。

昨天員警與黃正忠，率領外埔區大東里愛鄰守護隊，並邀請裕珍馨一同加入關懷，希望藉此活動拋磚引玉效果，讓更多有心人能共同響應，讓弱勢族群也能感受到社會的溫暖並能過好年。

分局長沈炳信表示，期待透過關懷喚起社會對弱勢族群的關注，更希望每位警察同仁在工作崗位上用心付出，常懷感恩的心，把熱心公益精神傳承下去。

(中時)